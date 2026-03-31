BlackRock envisage d'installer son siège londonien à Canary Wharf-FT

BlackRock BLK.N envisage d'installer son siège londonien dans un gratte-ciel de Canary Wharf actuellement occupé par HSBC HSBA.L , a rapporté mardi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Le gestionnaire d'actifs a également examiné plusieurs autres sites potentiels ces derniers mois, notamment le projet immobilier de Bishops Square, situé à côté du marché de Spitalfields, dans l'est de Londres, et les anciens bureaux de la Deutsche Bank au 75 London Wall, selon l'article.

BlackRock a refusé de commenter. Reuters n'a pas pu vérifier les informations du FT dans l'immédiat.

Selon le journal, BlackRock recherche des bureaux à Londres pouvant offrir au moins 600.000 pieds carrés (environ 55.700 mètres carrés) d'espace.

Le gratte-ciel de Canary Wharf envisagé, de 45 étages, sera libéré par HSBC l'année prochaine, tandis que la banque britannique s'installera dans des locaux plus petits au centre de la ville.

Le quartier de Canary Wharf a eu du mal à retenir ses locataires après la pandémie de Covid-19, bien que le centre financier connaisse désormais un regain d'activité. Visa y a notamment déménagé son siège européen et JPMorgan a annoncé la construction d'une nouvelle tour dans le quartier.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)