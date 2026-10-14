BlackRock enregistre un afflux de 205 milliards de dollars de fonds de clients alors que son bénéfice trimestriel dépasse les prévisions

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BlackRock BLK.N a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street et a attiré 205 milliards de dollars de flux entrants au troisième trimestre, ce qui a fait grimper de 5% le cours de l'action du plus grand gestionnaire d'actifs au monde lors des échanges avant l'ouverture mercredi.

L'indice de référence S&P 500 a poursuivi sa progression régulière au cours du trimestre pour osciller près de ses plus hauts historiques, porté par la hausse des valeurs liées à l'intelligence artificielle, ce qui a incité les investisseurs à injecter des capitaux dans des sociétés de gestion d'actifs telles que BlackRock.

“Les fondamentaux du marché sont solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique de bénéfices catalysée par les nouvelles technologies”, a déclaré le directeur général Larry Fink dans un communiqué.

Les actifs sous gestion de BlackRock — qui déterminent une grande partie des bénéfices — ont atteint 15.490 milliards de dollars, contre 13.460 milliards un an plus tôt et 15.340 milliards au deuxième trimestre.

Cette croissance s’explique à la fois par 134,5 milliards de dollars de nouveaux flux vers les ETF iShares, produits phares de BlackRock, et par la hausse des valorisations de ses investissements sur un marché boursier en pleine forme.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 15,93 dollars par action, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’établissaient à 14,13 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats solides contribueront à alléger la pression sur l’action BlackRock, qui a sous-performé le marché dans son ensemble cette année en raison des craintes d’un ralentissement de l’activité liées à la prudence des investisseurs.

Même si les marchés sont restés solides, la combinaison de la flambée des rendements obligataires et de l’anticipation selon laquelle la récente hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale marque le début d’un cycle de resserrement a remis en question la pérennité de cette reprise.

Des rendements plus élevés sur une période prolongée peuvent exercer une pression sur les marchés, les investisseurs réorientant leurs capitaux vers des actifs refuges afin de s’assurer de meilleurs rendements ajustés au risque.

Les flux nets vers les produits de dette de BlackRock se sont élevés à 78,2 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui témoigne d’un fort appétit des investisseurs malgré la récente forte correction des bons du Trésor.

LES RACHATS S'ATTENUENT DANS LE CRÉDIT PRIVÉ

BlackRock a accéléré son expansion sur les marchés du crédit privé ces dernières années. Cette classe d’actifs génère généralement des commissions plus élevées que la principale source de bénéfices de la société, à savoir sa gamme d’ETF, dont les résultats dépendent de volumes importants d’entrées de capitaux pour progresser.

La société a dévoilé ses plans visant à générer plus de 35 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici la fin de la décennie, dont plus de 30% proviendraient des marchés privés et de la technologie.

Le secteur du crédit privé fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs, préoccupés par l’exposition des prêteurs aux entreprises de logiciels considérées comme particulièrement vulnérables aux bouleversements liés à l’IA, ainsi que par l’opacité des valorisations.

Ces inquiétudes ont entraîné une forte augmentation des demandes de rachat de la part des investisseurs au cours des derniers trimestres. Cettepression semble toutefois s’atténuer, la plupart des grands gestionnaires de fonds de crédit privé ayant signalé un ralentissement des demandes de rachat au troisième trimestre.

Le fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock a vu ses demandes de rachat reculer à environ 11,5% des parts au cours du dernier trimestre, contre 13,3% au deuxième trimestre.

Bien que BlackRock ne ventile pas son chiffre d’affaires provenant des marchés privés, les flux nets dans cette catégorie se sont élevés à 15,31 milliards de dollars au cours du trimestre.