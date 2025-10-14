 Aller au contenu principal
BlackRock dévoile un encours record au troisième trimestre
information fournie par AOF 14/10/2025 à 14:38

(AOF) - BlackRock a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes, mais aussi un encours record au troisième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 19%, à 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 11,55 dollars, soir 8 cents de mieux qu'attendu. Sur cette période, le chiffre d'affaires a bondi de 25%, à 6,5 milliards de dollars.

Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a cependant baissé de 3%, à 1,955 milliard de dollars, faisant ressortir une marge opérationnelle de 30%, contre 38,6% au troisième trimestre 2024.

Les actifs sous gestion de BlackRock ont progressé de 17% pour atteindre le montant record de 13 463 milliards de dollars. L'encours moyen a également augmenté de 17%, à 12 960 milliards de dollars.

BlackRock a enregistré 204,64 milliards de dollars de collecte au deuxième trimestre, un montant supérieur au consensus s'élevant à 181,92 milliards de dollars. Pour les seuls actifs de long terme, le concurrent d'Amundi a attiré 170,54 milliards de dollars d'argent frais.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

