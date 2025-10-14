BlackRock dévoile un encours record au troisième trimestre

(AOF) - BlackRock a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes, mais aussi un encours record au troisième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 19%, à 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 11,55 dollars, soir 8 cents de mieux qu'attendu. Sur cette période, le chiffre d'affaires a bondi de 25%, à 6,5 milliards de dollars.

Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a cependant baissé de 3%, à 1,955 milliard de dollars, faisant ressortir une marge opérationnelle de 30%, contre 38,6% au troisième trimestre 2024.

Les actifs sous gestion de BlackRock ont progressé de 17% pour atteindre le montant record de 13 463 milliards de dollars. L'encours moyen a également augmenté de 17%, à 12 960 milliards de dollars.

BlackRock a enregistré 204,64 milliards de dollars de collecte au deuxième trimestre, un montant supérieur au consensus s'élevant à 181,92 milliards de dollars. Pour les seuls actifs de long terme, le concurrent d'Amundi a attiré 170,54 milliards de dollars d'argent frais.

