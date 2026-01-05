 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlackRock détient plus de 5% du capital et des votes de Rexel
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 16:08

La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 décembre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Rexel et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Rexel détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

REXEL
34,4900 EUR Euronext Paris +1,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Comparution initiale du président vénézuélien Nicolas Maduro devant les autorités fédérales américaines, à Manhattan
    La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:31 

    ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de ‍Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:31 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

  • Un restaurant Domino's Pizza à Las Vegas. (Crédit: / Domino's Pizza)
    Domino's Pizza chute après la rétrogradation de TD Cowen à "hold" (conserver)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:24 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 janvier - ** Les actions de Domino's Pizza DPZ.O ont baissé d'environ 3 % à 412,27 $ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank