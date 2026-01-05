BlackRock détient plus de 5% du capital et des votes de Rexel
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 16:08
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Rexel détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|34,4900 EUR
|Euronext Paris
|+1,86%
