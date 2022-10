BlackRock désigne un nouveau directeur financier

(NEWSManagers.com) - BlackRock a annoncé que Martin Small succèdera à Gary S. Shedlin en tant que directeur financier en 2023.

Gary Shedlin cèdera ses responsabilités de directeur financier une fois que la société aura achevé ses processus de reporting financier pour 2022, ce qui est prévu aux alentours du 1er mars 2023. Il prendra un nouveau rôle de vice-président travaillant directement avec les principaux clients stratégiques de la société. Martin Small, actuel responsable de l'activité de conseil en gestion de fortune de BlackRock aux États-Unis, travaillera avec Gary Shedlin dans l'intervalle pour assurer une transition en douceur. Ce dernier avait rejoint BlackRock en 2013 après avoir été conseiller stratégique de longue date de l'entreprise en tant que banquier d'affaires.

Quant à Martin Small, avant d'avoir été responsable de l'activité de conseil en gestion de fortune aux États-Unis pendant quatre ans, il a été à la tête d'iShares pour l'Amérique du nord et a occupé des postes de direction au sein de l'unité Financial Markets Advisory de BlackRock. Martin Small a rejoint BlackRock en 2006 au sein de l'équipe Legal & Compliance après avoir été associé au cabinet d'avocats Davis Polk dans le domaine de la gestion des investissements et des transactions sur les marchés financiers.