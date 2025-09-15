 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BlackRock dépasse les 5% du capital de Thales
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 13:15

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 septembre, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 10 426 132 actions, soit 5,06% du capital et 3,45% des droits de vote.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales hors marché, ainsi que d'une augmentation d'actions du groupe d'électronique détenues à titre de collatéral.


THALES
259,3000 EUR Euronext Paris +3,51%
