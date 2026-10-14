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BlackRock dépasse les 5% des droits de vote de Valeo
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 13:35

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Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 octobre 2026, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Valeo sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

A la suite de ce franchissement, BlackRock détient, pour le compte desdits clients et fonds, 13 850 983 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,64% du capital et 5,002% des droits de vote de l'équipementier automobile.

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