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BlackRock dépasse les 5% des droits de vote d'Eiffage
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 08:55
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Dans un avis adressé vendredi soir à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 août 2026, le seuil de 5% des droits de vote d'Eiffage.

A la suite de ce franchissement, il a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 090 408 actions Eiffage représentant autant de droits de vote, soit 6,21% du capital et 5,07% des droits de vote du groupe français de BTP et de concessions.

Ce franchissement de seuil a résulté d'une acquisition d'actions Eiffage hors marché et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral par le géant américain de la gestion d'actifs.

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