BlackRock dépasse les 5% de Nexans
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:22
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nexans sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
