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BlackRock dépasse les 5% de Mercialys
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 15:22

Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 17 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys .

"Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Mercialys détenues à titre de collatéral", indiquait le géant américain de la gestion d'actifs.

Il a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 721 161 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société d'immobilier commercial.

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