BlackRock dépasse les 5% de Mercialys
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 13:12

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys et détenir 4 733 535 actions, soit 5,04% du capital et des droits de vote de la société d'immobilier commercial.

Le géant de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

