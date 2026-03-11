BlackRock dépasse les 5% de Mercialys
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 13:12
Le géant de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|11,7200 EUR
|Euronext Paris
|-1,18%
