BlackRock a franchi le seuil de 5 % dans Telecom Italia, selon des documents déposés
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le premier gestionnaire d'actifs mondial BlackRock BLK.N a porté sa participation dans Telecom Italia (TIM) TLIT.MI à 5,1 %, a-t-on appris vendredi d'un document réglementaire consulté par Reuters.

Le document, qui date la transaction du 26 août, indique que BlackRock détenait auparavant une participation globale de 4,977 % dans le groupe téléphonique italien.

La participation actualisée de BlackRock comprend 3,585 % d'actions avec droit de vote, 1,1 % de participations potentielles et 0,414 % d'autres positions longues avec règlement en espèces, selon le document.

BlackRock n'a pas souhaité faire de commentaire.

