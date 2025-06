BlackBerry rehausse plusieurs de ses objectifs annuels

(AOF) - BlackBerry a relevé plusieurs de ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin mai, le groupe canadien spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles a enregistré un bénéfice net de 1,59 million de dollars contre une perte nette de 41,4 millions de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 2 cents, là où le marché anticipait une perte de 1 cent par titre.

Le chiffre d'affaires est pour sa part passé en un an de 123,40 à 121,70 millions alors que le marché visait 111 millions de dollars.

Sur l'exercice, BlackBerry table sur des revenus situés entre 508 et 538 millions de dollars contre de 504 à 534 millions de dollars auparavant. L'Ebitda ajusté est vu entre 72 et 87 millions de dollars, à comparer avec une fourchette d'objectifs précédente de 69 à 84 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté est toujours anticipé entre 8 et 10 cents.

