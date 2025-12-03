Black Diamond progresse grâce à un médicament contre le cancer du poumon qui atteint son objectif principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de la société d'oncologie de précision Black Diamond Therapeutics BDTX.O augmentent de 3,8 % à 3,58 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre le cancer, le silevertinib, a atteint son objectif principal avec une réponse tumorale de 60% et une réponse cérébrale de 86% chez 43 patients atteints d'un cancer du poumon présentant des mutations rares de l'EGFR

** L'EGFR est une protéine qui aide les cellules à se développer; les mutations peuvent conduire au cancer

** La co déclare séparément qu'elle prévoit de commencer un essai de stade intermédiaire du silevertinib chez des patients atteints de glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau, au cours du premier semestre de 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 61 % depuis le début de l'année