BJ's Wholesale Club bondit après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'année fiscale en cours

21 novembre - ** Les actions de l'enseigne de discount BJ's Wholesale Club BJ.N sont en hausse de 2% à 92,4$ en pré-marché après les résultats du 3ème trimestre

** La société a affiché un BPA ajusté de 1,16 $, dépassant l'estimation des analystes de 1,09 $, aidé par une forte croissance des ventes numériques et des revenus plus élevés des frais d'adhésion

** La société a revu à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour l'année fiscale, entre 4,3 et 4,4 dollars, contre 4,2 à 4,35 dollars précédemment

** "Notre entreprise continue d'enregistrer de bonnes performances dans un environnement volatil", a déclaré le directeur général Bob Eddy. "Nous sommes convaincus que nous pouvons être la destination pour la valeur et la commodité, et nous abordons la saison des fêtes avec dynamisme."

** Quatorze des 23 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 9 la considèrent comme "conservée"; PT médian à 115 $ - données compilées par LSEG

** L'action BJ a progressé de 1,39 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture