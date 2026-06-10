BizLink va racheter Interplex Datacom pour 850 millions de dollars afin de développer son activité dans le domaine des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société BizLink Holding
3665.TW , cotée à Taïwan, a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société singapourienne Interplex Datacom pour une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars en numéraire.
L'accord prévoit également une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 50 millions de dollars, a précisé BizLink dans un communiqué. Interplex Datacom est une division d'Ennovi, une société du portefeuille de fonds gérés par Blackstone BX.N .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer