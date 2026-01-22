BitGo devrait dépasser le prix de l'offre pour ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions de la startup BitGo BTGO.N , spécialisée dans la garde de crypto-monnaies, sont prêtes à ouvrir jusqu'à 22,2 % de plus que son prix d'offre à la Bourse de New York ** L'action devrait ouvrir entre 21 et 22 dollars par action contre un prix d'offre de 18 dollars par action - données LSEG ** BitGo et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,8 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 15 à 17 dollars pour lever 212,8 millions de dollars

** Fondée en 2013, BitGo est l'un des plus grands fournisseurs de services de garde de crypto-monnaie aux États-Unis, protégeant les actifs numériques pour les clients institutionnels

** Goldman Sachs et Citigroup étaient parmi les preneurs fermes de l'introduction en bourse