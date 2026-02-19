 Aller au contenu principal
Bitdeer plonge après avoir dévoilé son projet d'offres d'obligations convertibles et d'actions directes
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du mineur de bitcoins Bitdeer Technologies BTDR.O ont chuté de 14,2 % avant la cloche à 8,25 $, un plus bas de 10 mois, alors que la société cherche à lever des capitaux ** La société BTDR, basée à Singapour, annonce un projet de placement privé (link https://ir.bitdeer.com/news-releases/news-release-details/bitdeer-announces-proposed-private-placement-us3000-million-0)

d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars (CBs) à échéance 2032, et une offre directe d'actions (link https://ir.bitdeer.com/news-releases/news-release-details/bitdeer-announces-proposed-registered-direct-offering-class-0)

à certains détenteurs de ses CBs à 5,25 % à échéance 2029

** Elle prévoit d'utiliser le produit net combiné des offres pour l'expansion des centres de données, l'expansion de l'informatique haute performance et de l'IA en nuage, le développement de plates-formes d'exploitation minière basées sur l'ASIC, entre autres

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour aider à atténuer la dilution

** Barclays est l'agent de placement et ICR Capital est le conseiller financier pour l'offre directe d'actions

** BTDR a une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions de BTDR ont baissé de 14% depuis le début de l'année et de 65% par rapport au record intrajournalier de 27,80 $ atteint en octobre

** 12 analystes sur 13 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 22 $ en baisse par rapport aux 32 $ d'il y a un mois

