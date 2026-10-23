Bitcoin résiste, la Fed garde la main

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Le bitcoin a fait preuve d'une résistance notable cette semaine, malgré un nouvel accès de volatilité sur les actifs risqués. Le retour de la demande au comptant, un sentiment plus favorable sur les actions et quelques rachats de positions vendeuses expliquent l'essentiel de ce mouvement.

L'immobilier donne du temps à la Fed

Le tableau macroéconomique américain reste contrasté. L'immobilier se dégrade nettement : les promesses de vente ont chuté de 7,3 % sur un mois, à 66,0, un plus bas historique depuis la création de l'indice en 2001*. Le coût du crédit pèse clairement sur l'activité, ce qui plaide pour la patience.

L'inflation reprend ce temps

Le statu quo le 28 octobre reste de loin le scénario privilégié : au 20 octobre, les anticipations de marché donnaient entre 12 % et 17 % de probabilité à une hausse de 25 points de base, après plus de 40 % une semaine plus tôt**. Décembre est une autre affaire, avec une probabilité proche de 83 %. Les chiffres élevés d'inflation publiés la semaine dernière rendent ce scénario crédible***.

Cette distinction compte pour le bitcoin. Une hausse surprise en octobre resserrerait brutalement les conditions financières et serait plus déstabilisante qu'un mouvement annoncé en décembre, selon le département Recherche de CoinShares. La prochaine impulsion du marché dépendra donc davantage des anticipations de taux que d'un catalyseur propre au secteur.

Sources

1. National Association of Realtors, indice des promesses de vente, septembre 2026, publié le 20 oct. 2026

2. CME Group FedWatch et Polymarket, au 20 oct. 2026

3. Bureau of Labor Statistics, indices des prix à la consommation et à la production, septembre 2026

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