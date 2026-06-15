Birkenstock se refinance à hauteur de 900 millions de dollars

Birkenstock a annoncé lundi le lancement d'opérations de refinancement, pour un montant de 900 millions de dollars, notamment destinées à financer le programme de rachat d'actions que le fabricant de sandales a dévoilé le mois dernier.

La transaction, qui comprend une émission obligataire senior à échéance 2033, doit permettre de rembourser par anticipation un crédit de 428,5 millions de dollars affichant un coupon de 5,25% devant arriver à maturité en 2029.

L'émission doit également permettre de financer le plan accéléré de rachat d'actions de 250 millions de dollars que la marque de chaussures a mis en oeuvre le 21 mai dernier, mais aussi les besoins généraux de l'entreprise.

Un projet que le groupe avait alors justifié par le repli de son titre, qu'il estime déconnecté de ses fondamentaux et de ses perspectives de croissance.

Un plan de rachat de titres qui convainc le marché

Le programme de rachat d'actions doit s'achever avant le 30 juin, mais le groupe a déclaré envisager de nouvelles acquisitions en fonction de l'évolution des conditions de marché.

Suite à ces annonces, l'action Birkenstock grimpait de 3,5% lundi matin à la Bourse de New York, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs liées à la consommation avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui pourrait conduire à un repli des prix de l'essence et redynamiser les dépenses de consommation.

Le titre - qui a repris 61% sur les quatre dernières semaines - progresse maintenant de 23% depuis le début de l'année.