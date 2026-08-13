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Birkenstock relève ses prévisions après un 3e trimestre encourageant
information fournie par AOF 13/08/2026 à 16:52
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(Zonebourse.com) - Birkenstock Holding grimpe de plus de 18% en Bourse de New York après avoir relevé ses prévisions de croissance pour l'exercice 2026 suite à des performances supérieures aux attentes sur le trimestre écoulé.

Le fabricant de sandales d'origine allemande a annoncé ce matin qu'il visait désormais une croissance de 15% à taux de change constants cette année, à comparer avec une précédente estimation allant de 13% à 15%.

Le groupe, dont le siège social se situe à Londres, dit par ailleurs prévoir une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée comprise entre 30,2% et 30,5%, contre 30% à 30,5% précédemment.

Sur son 3e trimestre fiscal, clos fin juin, Birk a enregistré un chiffre d'affaires de 720 millions de dollars, en hausse de 13% en données publiées.

En données organiques, la croissance des ventes ressort à 15%, au-dessus du consensus des analystes qui anticipait 14%.

La distribution directe (DTC) et l'Europe en soutien

L'activité a surtout été portée par la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) où les ventes ont grimpé de 15% là où le marché attendait une croissance de l'ordre de 10%.

En termes de métiers, le chiffre d'affaires dit "DTC", issu des boutiques exploitées en propre et des sites de commerce en ligne, a progressé de 16% à changes constants, suivi par une croissance de 16% chez les partenaires distributeurs.

Dans une note de réaction, les analystes de Bernstein évoquent une publication "encourageante" et renouvellent leur opinion "performance de marché" sur le titre avec un objectif de cours établi à 50 dollars.

Un peu plus d'une heure après le coup d'envoi des échanges, le titre s'adjugeait 17,5% à 43,2 dollars. Le titre repasse ainsi en territoire positif ( 4,8%) depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 16:52:00.

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