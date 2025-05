Birkenstock relève ses perspectives annuelles

(AOF) - Au deuxième trimestre 2024/2025, les revenus de Birkenstock ont progressé de 19% sur un an pour atteindre 574,3 millions d'euros. L’Ebitda ajusté a augmenté de 23% à 200,1 millions d'euros. Le bénéfice net ressort à 105 millions d'euros, en hausse de 47% contre 72 millions d'euros il y a un an. Par action, le bénéfice est de 0,56 euro sur ce second trimestre, en hausse de 47 % par rapport à 0,38 euro un an auparavant. Côté perspectives, Birkenstock anticipe désormais une croissance du chiffre d’affaires annuel dans le haut de sa fourchette de prévisions précédentes : 15-17%.

La fabricant de sandales relève sa fourchette de marge d'Ebitda ajusté : de 30,8-31,3% à 31,3-31,8%. Cela implique un objectif d'Ebitda ajusté de l'ordre de 660 à 670 millions d'euros, en hausse de 19 à 21% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS