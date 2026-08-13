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Birkenstock recule alors que L Catterton s'apprête à céder pour 1 milliard de dollars d'actions
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 23:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N a reculé de 3,7% après la clôture, à 39,50 dollars, à la suite du lancement d'une offre secondaire ** BIRK annonce qu'une filiale de la société de capital-investissement L Catterton, va céder pour 1 milliard de dollars d'actions

** Parallèlement, la société va racheter pour 500 millions de dollars d'actions auprès du chef de file JP Morgan

** L Catterton, soutenue par le milliardaire français Bernard Arnault et le géant du luxe LVMH LVMH.PA , détient actuellement environ 99,4 millions d’actions, soit une participation d’environ 54%, selon les données de LSEG

** M. Arnault détient environ 10,4 millions d’actions BIRK, soit une participation de 5,6%, par l’intermédiaire de son family office, la Financière Agache ** L'action BIRK a bondi de près de 12% pour clôturer à 41 dollars jeudi après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande; le titre est désormais stable depuis le début de l'année

** Sur les 22 analystes couvrant le titre, 17 lui attribuent la recommandation “achat fort” ou “achat”, tandis que 5 recommandent de “conserver”; le cours cible médian est de 52 dollars

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