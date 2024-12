Birkenstock: les résultats annuels dépassent les objectifs information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 16:33









(CercleFinance.com) - Birkenstock grimpe de 7% mercredi à la Bourse de New York après avoir fait état de résultats annuels supérieurs aux objectifs qu'il s'était fixé.



Le fabricant de sandales dit avoir enregistré un nouvel exercice de croissance supérieure à 20% sur les 12 mois clos au 30 septembre dernier, avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 21% à 1,8 milliard d'euros.



A taux de change constants, la croissance atteint 22%, au-delà de la prévision de 20% établie par le groupe.



La société affiche une croissance de 19% à changes constants dans la région Amériques, de 21% en Europe et de 42% en Asie. Les ventes directes aux consommateurs ont grimpé de 21% et celles à destination des grossistes (B2B) de 23%.



Si sa marge brute s'est tassée à 58,8%, contre 62,1% à l'issue de l'exercice précédent, son résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté s'est accru de 15% à 555 millions d'euros.



Le bénéfice net annuel ressort quant à lui à 192 millions d'euros, en hausse de 155% d'un exercice sur l'autre.



Pour son nouvel exercice 2024/2025, Birk dit tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15% et 17% à taux de changes constants, assortie d'une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 30,8% à 31,3%, soit une amélioration de 0,5 point de pourcentage par rapport à l'exercice écoulé.





