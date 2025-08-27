BioXcel cherche à faire approuver son médicament contre l'agitation à domicile après une étude positive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BioXcel Therapeutics BTAI.O prévoit de demander une approbation élargie pour l'utilisation à domicile de son médicament contre l'agitation après avoir atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée chez des patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie, a déclaré la société mercredi.

Ses actions ont augmenté de près de 10 % dans des échanges volatils avant la cloche.

Le médicament, BXCL501, a atteint l'objectif principal d'être bien toléré dans le traitement à domicile des épisodes d'agitation chez des patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie, a déclaré la société.

Également connu sous le nom de dexmédétomidine, le médicament est vendu sous le nom d'Igalmi aux États-Unis pour le traitement aigu de l'agitation associée à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires de type I ou II dans des environnements médicalement supervisés.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de soumettre la demande d'approbation élargie au cours du premier trimestre 2026.

BioXcel a déclaré que le besoin médical non satisfait dans le cadre à domicile est important sans aucun traitement approuvé par la FDA et que le marché total adressable est beaucoup plus important que ce qui a été rapporté précédemment.

L'essai était conçu pour évaluer plus de 200 patients diagnostiqués avec des troubles bipolaires ou de la schizophrénie qui avaient connu des épisodes d'agitation, malgré un traitement antérieur.

L'agitation est fréquente chez les patients souffrant de ces troubles neurologiques et peut entraîner un malaise physique ou mental et une activité motrice excessive.

Tous les participants à l'étude vivaient chez eux, soit seuls , soit avec des soignants ou des informateurs.

Au cours de l'essai de 12 semaines, les patients ont pris soit la dose approuvée de 120 microgrammes de BXCL501, soit un placebo chaque fois qu'ils ont ressenti de l'agitation.

Le BXCL501 est une formulation de dexmédétomidine sous forme de film à dissolution orale. Il cible les récepteurs du cerveau qui aident à réduire les comportements liés au stress tels que l'agitation.