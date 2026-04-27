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Biotalys annonce l'homologation de son produit en Floride
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 09:23

Biotalys a annoncé avoir obtenu une homologation pour son biofongicide EVOCA au niveau de l'Etat de Floride. Il s'agit de la première autorisation d'un biocontrôle Agrobody, une technologie propriétaire développée par Biotalys, par un Etat américain, marquant ainsi une étape importante pour l'entreprise.

Le Département de l'Agriculture de Floride a accepté EVOCA avec l'étiquetage large précédemment approuvé par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Cette reconnaissance confirme la solidité du profil réglementaire du produit et son potentiel pour soutenir une agriculture durable dans la région, notamment dans la lutte contre les principales maladies fongiques telles que le botrytis et l'oïdium sur les fruits et légumes.

Pour les analystes de KBC Securities, il s'agit également d'une étape cruciale, d'autant que la Floride est le deuxième plus grand Etat américain pour la production de fruits et légumes clés.

KBC Securities rappelle, en outre, que la société a fait des progrès réglementaires en Californie et en Europe. Au niveau financier, la société doit publier son rapport annuel et ses résultats financiers pour l'exercice 2025 ce mercredi. Elle avait reporté leur publication afin de prendre en compte les récents changements au sein du conseil d'administration et de la direction, ainsi que la réorganisation prévue de la société.

En ce qui concerne les financements, la société dispose de liquidités jusqu'à la fin du mois de mai 2026 et a confirmé être en discussions avancées avec des investisseurs actuels et nouveaux pour obtenir un financement supplémentaire afin de soutenir la poursuite de ses activités.

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