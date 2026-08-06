Biosynex victime d'une cyberattaque, l'activité opérationnelle préservée

Le spécialiste alsacien du diagnostic médical a annoncé avoir subi une intrusion informatique au début du mois d'août. Les systèmes opérationnels continuent de fonctionner normalement.

Dès la détection de cet acte de malveillance, le groupe a déployé des mesures préventives et correctives pour circonscrire l'incident et renforcer la sécurité de l'ensemble de ses infrastructures informatiques.

Sur le plan opérationnel, l'impact reste maîtrisé. Biosynex a confirmé que l'attaque n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise ni altéré ses applications métier et de production.

Les vérifications actuelles indiquent que les données personnelles touchées se limitent à des informations professionnelles (coordonnées et documents d'activité).

La société a notifié les autorités compétentes, notamment la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), et a déposé plainte auprès des services de justice.