Biosynex : "Toujours plus haut !"

Point d'activité

Après avoir annoncé un objectif de CA 2020 de 100 M€ lors de ses résultats du premier semestre en octobre, Biosynex annonce, via un communiqué de presse, revoir à la hausse son objectif et vise désormais un CA compris entre 150 M€ et 170 M€. Profitant de la bonne dynamique en France et à l'international de son offre pour lutter contre le Covid (tests antigéniques, sérologiques, thermoflash), le management est confiant sur la fin d'exercice.

Recommandation

Après la mise à jour de nos estimations et de notre modèle de valorisation (DCF et comparables), notre objectif de cours ressort à 25,00 € (vs 22,00 €) et notre recommandation reste à Achat.