Biosynex: croissance de 9% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 101,4 millions d'euros, en hausse de 9% portée par la dynamique des ventes à l'export (+20%) et la bonne tenue de la division pharmacie, qui a connu une progression de 7%.



La division diagnostic Europe s'est inscrite en repli de 3%, essentiellement dû au marché domestique du fait de la diminution des ventes liées au Covid-19, alors que le chiffre d'affaires de la division diagnostic USA a grimpé de 46%.



Mettant aussi en avant les efforts de restructuration menés au sein du groupe en 2024, le PDG Larry Abensur se dit 'confiant que cette nouvelle année 2025 sera celle d'un retour à une croissance rentable et pérenne des deux principales activités'.





Valeurs associées BIOSYNEX 1,98 EUR Euronext Paris 0,00%