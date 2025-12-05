Airbus enregistre une baisse des livraisons en novembre

Logo Airbus à l'entrée de l'usine Airbus de Bouguenais

Airbus a déclaré vendredi avoir livré 72 avions en novembre, en baisse sur un mois et sur un an, portant son total d'appareils livrés depuis le début de l'année à 657, tandis que l'objectif annuel du constructeur aéronautique est fixé à 790.

Le total d'avions livrés par Airbus en novembre est en baisse par rapport aux 78 livraisons du mois précédent ainsi qu'aux 84 appareils livrés en novembre de l'année dernière.

Ce résultat mensuel signifie que l'aviateur français devrait alors assurer une livraison quasi record de 133 avions en décembre afin d'atteindre son objectif récemment révisé d'environ 790 appareils livrés en 2025.

Mercredi, l'avionneur a réduit de 4% son objectif de livraisons commerciales pour l'ensemble de l'année, contre environ 820 appareils précédemment. Airbus a dernièrement déclaré considérer que la notion "environ" renvoyait à une marge d'erreur de 20 avions.

Airbus a toutefois maintenu ses objectifs financiers.

Cette baisse des livraisons vient couronner une semaine difficile au cours de laquelle l'entreprise a déclaré être confrontée lundi à un problème de qualité concernant les panneaux de fuselage de certains avions de sa famille A320, la plus vendue, après un rappel surprise vendredi dernier pour corriger un incident informatique.

Airbus a également déclaré vendredi avoir enregistré 75 nouvelles commandes en novembre, portant le total de l'année à 797, soit un chiffre net de 700 après les annulations.

Malgré ce problème de fuselage lié à un fournisseur espagnol, les livraisons d'Airbus restent supérieures à celles de son rival Boeing, alors que le constructeur américain se remet de sa propre crise prolongée, bien qu'Airbus soit à la traîne en termes de nouvelles commandes.

De janvier à octobre, dernière période pour laquelle des données sont disponibles, son concurrent Boeing a enregistré 782 commandes nettes après annulation.

(Rédigé par Tim Hepher ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)