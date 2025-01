Biosynex affiche un chiffre d'affaires en hausse de 9% en 2024

(AOF) - Biosynex annonce avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 101,4 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le spécialiste du diagnostic précise que cette progression est portée par la dynamique des ventes à l'export et la bonne tenue de sa division Pharmacie. Cette division affiche un chiffre d'affaires de 40,9 millions d'euros, en croissance de 7%, grâce au succès de l'internationalisation du groupe et à la contribution en année pleine d'Innoxa avec un effet périmètre favorable de 1,2 million d'euros.

La division Diagnostic Europe affiche un léger repli de 3% essentiellement dû au marché domestique dont le recul d'environ 8% est imputable principalement à la diminution des ventes liées au Covid-19 pour 1,9 million d'euro.

Biosynex annonce la continuation de son plan de restructuration, précisant que l'effectif a ainsi baissé en 2024 de 76 personnes (-14%) pour atteindre 484 au 1er janvier 2025. Selon le groupe la réduction des coûts de structure et des effectifs permettra à elle seule une économie de plus de 7 millions d'euros dès 2025 sur base annuelle.

" Nous abordons l'année 2025 avec un groupe Biosynex restructuré, une intégration aboutie des sociétés acquises, un réaménagement de notre structure financière finalisé et un renforcement de nos fonds propres à venir. Nous sommes confiants que cette nouvelle année 2025 sera celle d'un retour à une croissance rentable et pérenne de nos deux principales activités : pharmacies et laboratoires d'analyse médicale, avec des produits innovants et un fort développement en France et à l'international " a commenté Larry Abensur, PDG du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS