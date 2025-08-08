BioSig Technologies Inc devrait afficher une perte de 4 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BioSig Technologies Inc BSGM.OQ BSGM.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour BioSig Technologies Inc est une perte de 4 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour BioSig Technologies Inc est de 10,00 $, soit environ 63,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,68 $

