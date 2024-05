Biosenic : les créanciers approuvent le plan de restructuration

(AOF) - Biosenic annonce qu'elle a obtenu un vote positif de ses créanciers sur son plan de restructuration dans le cadre de la demande auprès du Tribunal d'Entreprise de Nivelles. Selon François Rieger, directeur général de cette biotech belge spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, ce plan "permettra d'ajuster significativement le passif de la société". "La décision du tribunal, une fois définitive, devrait permettre à notre biotech de retrouver une dynamique indispensable", ajoute-t-il.

Il s'agira pour Biosenic de "concentrer ses efforts sur ses projets les plus prometteurs, notamment un essai clinique de phase 3 pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte". Ces projets, précise François Rieger, "devraient rapidement générer de la valeur pour tous ceux qui ont investi financièrement dans l'aventure qui se dessine".

"Notre objectif est de délivrer des résultats décisifs pour les patients souffrant de maladies chroniques du système immunitaire pour lesquelles il n'y a actuellement pas de besoin médical, et de développer nos outils thérapeutiques au bénéfice de patients ayant des attentes médicales élevées", conclut-il.

Biosenic a annoncé la semaine dernière que sa trésorerie nette à la fin du mois de mars 2024 s'élevait à 0,38 million d'euros. Elle prévoit de disposer de suffisamment de liquidités pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'au troisième trimestre 2024, en supposant notamment la restructuration de la dette prévue par le plan soumis au Tribunal de l'entreprise de Nivelles.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.