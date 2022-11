BioSenic fait le point sur les développements de sa plateforme TOA (TriOxyde d’Arsenic) dédiée aux maladies auto-immunes

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de BioSenic, contactez biosenic@newcap.eu



BIOSENIC (Euronext Bruxelles et Paris : BIOS), la société spécialisée dans les maladies auto-immunes/inflammatoires graves et la réparation cellulaire, fait aujourd'hui le point sur sa plateforme dédiée aux maladies auto-immunes systémiques, initialement conçue par Medsenic. Ce point d’actualité fait suite à l'annonce de la fusion entre Bone Therapeutics et Medsenic, ainsi qu’à la cotation de la Société sur Euronext Bruxelles et Paris.