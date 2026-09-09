Biophytis va tester l’effet anti-rebond de BIO101 dans le cadre de son étude clinique OBA dans l’obésité

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 9 septembre 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce aujourd’hui avoir soumis à l’Agence nationale de surveillance sanitaire brésilienne (ANVISA) un amendement au protocole de l’étude clinique de phase 2 OBA dans l’obésité.

Cet amendement au protocole inclut l’évaluation du potentiel de BIO101 à limiter la reprise de poids, ou « effet rebond », observée après l’arrêt d’un traitement par le sémaglutide, un agoniste des récepteurs du GLP-1. La soumission du même amendement auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine est prévue dans les prochains jours.

Cette nouvelle évaluation vient compléter l’objectif initial de l’étude OBA, qui consiste à mesurer l’effet de BIO101 sur la fonction musculaire et la mobilité de patients en obésité ou en surpoids traités par un agoniste du GLP-1. L’étude vise notamment à déterminer si BIO101 peut préserver la force musculaire des membres inférieurs au cours de la perte de poids induite par le sémaglutide.