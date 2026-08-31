Biophytis renforce sa situation financière et étend son horizon de trésorerie au T1 2027

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 31 août 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, fait aujourd’hui le point sur sa situation de trésorerie et les actions engagées pour renforcer sa structure financière.

Au cours des derniers mois, la Société a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de restructuration financière, combinant la mobilisation de nouvelles ressources issues principalement de l’exercice des BSA 2026 et la réduction de son endettement par conversion en capital de sa dette financière. Ces actions permettent aujourd’hui d’améliorer la visibilité financière de Biophytis et d’étendre son horizon de trésorerie jusqu’au premier trimestre 2027.