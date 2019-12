Biophytis reçoit l'accord de la FDA pour démarrer le développement clinique MYODA de Sarconeos (BIO101) dans la Myopathie de Duchenne

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 16 décembre 2019, 8h00 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement dans le traitement des maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui avoir reçu l'accord de la US Food and Drug Administration (FDA) (département de neurologie) lui permettant de lancer le programme de développement clinique MYODA de Sarconeos (BIO101) chez des patients atteints de Myopathie de Duchenne ou Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD). Cette notification fait suite à l'examen par la FDA de la demande d'Investigational New Drug (IND 140530) déposée par Biophytis en novembre 2019.