Biophytis présente des données précliniques d’efficacité de Sarconeos (BIO101) dans l’Amyotrophie Spinale (SMA), une maladie neuromusculaire

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 16 juin 2022 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui qu’elle présente de nouvelles données d’efficacité préclinique de son produit Sarconeos (BIO101) sur la SMA (Amyotrophie spinale) lors du congrès SMA Cure 2022 à Anaheim, Californie, Etats-Unis du 16 au 19 juin 2022.



Cette présentation orale donnée par Dr. Cynthia Bézier et intitulée : “COMBINATION OF BIO101 WITH ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE THERAPY DEMONSTRATES SYNERGISTIC BENEFICIAL EFFECTS IN SEVERE SMA-LIKE MICE” démontre, dans un modèle murin de la SMA, l’effet synergique de Sarconeos (BIO101) avec la thérapie antisens.