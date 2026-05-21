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Biophytis participe au premier Sommet de la Longévité
information fournie par Boursorama CP 21/05/2026 à 07:30

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 21 mai 2026 à 07h30 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce sa participation au Sommet sur la Longévité 2026, qui s’est tenu le 20 mai 2026 à l’Académie Nationale de Médecine à Paris, sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République.


Le Sommet sur la Longévité 2026 constitue le premier événement en France entièrement consacré aux enjeux de la longévité en bonne santé. Il réunit près de 150 décideurs publics et privés, chercheurs, scientifiques, professionnels de santé, industriels et représentants des institutions françaises et internationales afin d’échanger sur les avancées de la géroscience, de l’intelligence artificielle appliquée à la santé, de la prévention du vieillissement pathologique et de l’adaptation des systèmes de santé aux transformations démographiques à venir.

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