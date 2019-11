Biophytis participe à la conférence BIO-Europe® à Hambourg

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 7 Novembre 2019, 8h00 - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement des traitements des maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui sa participation à la conférence BIO-Europe® qui se tiendra à Hambourg, en Allemagne, du 11 au 13 novembre 2019.Le management de Biophytis rencontrera de façon individuelle des partenaires et investisseurs potentiels, et y présentera la société et les évolutions de son principal candidat-médicament Sarconeos (BIO101).