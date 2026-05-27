BIOPHYTIS MODIFIE SA LIGNE DE FINANCEMENT AVEC HEXAGON CAPITAL FUND POUR RENDRE RENOUVELABLE SA CAPACITE DE TIRAGE DE 2M€

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 27 mai 2026 à 23h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, fait un point sur la modification des termes de la ligne de financement par obligations simples mise en place avec Hexagon Capital Fund (« Hexagon ») le 5 août 2025, amendée une première fois le 26 février 2026 et amendée une seconde fois le 22 mai 2026. Ces évolutions s'inscrivent dans la stratégie de Biophytis visant à optimiser sa structure financière et à se donner les moyens de ses ambitions cliniques.