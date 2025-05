Biophytis met en lumière son approche innovante du traitement de l’obésité lors d’une présentation majeure au congrès ECO 2025

Biophytis annonce aujourd’hui sa participation active au 32e Congrès Européen sur l’Obésité (ECO 2025), qui s’est tenu du 11 au 14 mai à Malaga, en Espagne.



Lors de cet événement international de premier plan, qui réunit des experts, cliniciens, chercheurs et acteurs de l’industrie pour échanger sur les avancées récentes dans la recherche et le traitement de l’obésité, Biophytis a été sélectionnée pour réaliser une présentation orale.



Le Dr Serge Camelo, Chef de projet Recherche Clinique chez Biophytis, a présenté les dernières données du programme clinique OBA portant sur BIO101 (20-hydroxyecdysone), candidat-médicament innovant de la société visant à limiter la perte musculaire et le déclin fonctionnel chez les patients obèses traités par agonistes du récepteur GLP-1.



La présentation orale, intitulée « OBA : un essai clinique de phase 2 évaluant le candidat-médicament BIO101 (20E) pour limiter la perte de masse et de fonction musculaire induite par le sémaglutide chez des patients obèses », a mis en avant des résultats prometteurs issus d’une étude préclinique, de l’étude Quinolia et de l’essai clinique SARA-INT. Dans l’étude préclinique, le traitement combiné (BIO101 + sémaglutide) tend à inverser les altérations de l’amplitude de contraction et de la cinétique observées avec le sémaglutide seul.