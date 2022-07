Biophytis fait le point sur le développement de Sarconeos (BIO101) dans la Covid-19 lors du 4ème sommet annuel Longevity Therapeutics Résultats de l'étude COVA de phase 2-3 attendus au 3ème trimestre 2022

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 4 juillet 2022 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd'hui que son PDG, Stanislas Veillet, PhD, a donné une présentation au 4ème sommet annuel Longevity Therapeutics à San Francisco.

La présentation de Biophytis intitulée « Discussing the Use of Sarconeos (BIO101) for the Treatment of an Emerging Age-Related Disease, Covid-19 », s'est articulée autour de la description du mécanisme d’action de Sarconeos (BIO101), de son intérêt dans le traitement des maladies liées à l’âge comme la sarcopénie, et a fait un point sur l’avancement de l’étude de phase 2-3 COVA dans la Covid-19.