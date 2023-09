Biophytis et Skyepharma signent un partenariat pour la production de Sarconeos (BIO101)

– Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, et Skyepharma, société pharmaceutique française spécialisée dans la formulation, le développement et la production de produits pharmaceutiques, annoncent la signature d’un partenariat portant sur la production des lots réglementaires de Sarconeos (BIO101) pour les formes sévères de Covid-19, dans la perspective des demandes d’autorisations de mise sur le marché.