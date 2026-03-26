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BIOPHYTIS ET LYNXKITE INVITÉS À LA CONFÉRENCE NVIDIA : L’IA AU SERVICE DE LA LONGÉVITÉ
information fournie par Boursorama CP 26/03/2026 à 07:30

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 26 mars 2026 à 07h30 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce avoir participé à la conférence GTC de NVIDIA, événement de référence mondiale dédié à l’innovation en intelligence artificielle.

Du 16 au 19 mars 2026, Biophytis a participé à NVIDIA GTC, largement reconnue comme l’une des principales conférences mondiales consacrées à l’intelligence artificielle et au calcul accéléré. L’événement a réuni plus de 25 000 participants en présentiel et a proposé un programme comprenant plus de 1 000 sessions animées par des leaders technologiques, chercheurs, développeurs et grandes entreprises internationales, dont de nombreuses sociétés du Fortune 500.

Valeurs associées

BIOPHYTIS
0,0250 EUR Euronext Paris -2,72%

1 commentaire

  • 07:50

    entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité,... pionnière dans le creusage de puit surtout.

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