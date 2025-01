Biophytis bondit après l'entrée en négociations pour licencier BIO101 en Chine

(AOF) - Biophytis (+ 62,39% à 0,43 euro) s’envole après l’annonce aujourd'hui de l'entrée en négociation exclusive avec "un laboratoire pharmaceutique chinois de premier plan" qui "appartient à un grand groupe chinois". La biotech spécialiste des maladies liées à l'âge précise que l’objectif de ces discussions est de finaliser un accord de licence pour co-développer et commercialiser son produit BIO101 en Chine.

Ce processus viserait les indications les plus prometteuses et les plus avancées du produit à savoir les infections respiratoires virales, la sarcopénie et l'obésité.

"L'entrée en discussion exclusive avec ce laboratoire marque une première étape majeure qui valide notre stratégie partenariale dans la continuité de l'accord avec Blanver pour la région LATAM", déclare Edouard Bieth, chief business officer de Biophytis. "L'opportunité en Chine est immense, l'obésité représentant 70 millions de patients et la sarcopénie près de 30 millions. La Chine est désormais le second marché pharmaceutique mondial avec une valeur de 190 milliards de dollars".

