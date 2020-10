Biophytis annonce une augmentation de capital par placement privé de 10 millions d'euros

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 30 septembre 2020, 14h - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour le traitement des maladies liées à l'âge, notamment les maladies neuromusculaires, annonce aujourd'hui une augmentation de capital par placement privé de 10 millions d'euros.

Les titres ont été souscrits par des investisseurs institutionnels européens et américains avec Invest Securities en tant que teneur de livre pour l'Europe, et H.C. Wainwright & Co. en tant que teneur de livre pour les Etats-Unis. Invest Corporate Finance intervenant en tant que conseil de Biophytis.