Biophytis annonce sa participation à la BIO International Convention de Boston du 5 au 8 juin

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 5 juin 2022 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements visant à ralentir les processus dégénératifs associés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, notamment l'insuffisance respiratoire sévère des patients souffrant de COVID-19, annonce aujourd’hui qu’elle participe à la Convention internationale de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) qui se tient sur à Boston du 5 au 8 juin 2023 et rassemble plusieurs milliers de leaders mondiaux de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique.

La participation de Biophytis à BIO s’inscrit dans la stratégie de la Société de nouer des partenariats avec des acteurs globaux ou régionaux pour ses principaux candidats médicaments développés dans des maladies liées au vieillissement, en particulier la sarcopénie, et dans les maladies rares neuromusculaires, en particulier la myopathie de Duchenne.