Biophytis a soumis à la Haute Autorité de Santé (HAS) une demande d’Autorisation d’Accès Précoce (AAP) pour Sarconeos (BIO101) dans le traitement des formes sévères de COVID-19

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 26 mai 2023 – 8h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, y compris l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la COVID-19, annonce aujourd'hui qu’elle a soumis, via son partenaire pharmaceutique Intsel Chimos, une demande d’Autorisation d’Accès Précoce (AAP) en France auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour l’utilisation de Sarconeos (BIO101) dans le traitement des patients adultes hospitalisés présentant une forme sévère de la COVID-19, à risque de développer une forme critique et pour lesquels les alternatives thérapeutiques ne sont pas appropriées.



Faisant suite à l’obtention des résultats positifs de l’étude de phase 2-3 COVA, Biophytis a rencontré la HAS le 9 mars 2023 dans le cadre d’une réunion de pré-dépôt de demande d’AAP, qui a permis d’étudier les conditions d’éligibilité de la demande. La Société poursuit donc aujourd’hui cette démarche réglementaire en déposant la demande d’AAP.