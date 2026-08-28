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BioNTech suspend l'essai clinique de son vaccin à ARNm contre le cancer colorectal après réexamen
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 17:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'essai clinique distinct consacré aux patients atteints d'un cancer du pancréas n'est pas concerné

* Les actions cotées aux États-Unis reculent de 7%

* Ce revers fait suite au récent succès de l'essai clinique du vaccin anticancéreux à ARNm de Merck et Moderna

(Ajout de détails tirés du communiqué et de contexte sur le récent succès du vaccin anticancéreux à ARNm de Moderna et Merck tout au long de l’article) par Sriparna Roy et Bhanvi Satija

BioNTech SE 22UAy.DE a annoncé qu’elle mettrait fin à une étude de phase intermédiaire portant sur son vaccin expérimental contre le cancer à ARNm après qu’un comité indépendant a conclu que le traitement avait peu de chances de prolonger la survie des patients atteints d’un cancer colorectal, ce qui a entraîné une chute de 7% de ses actions cotées aux États-Unis vendredi.

L'essai visait à déterminer si l'immunothérapie, l'autogène cevumeran, prévenait la récidive chez des patients atteints d'un cancer colorectal de stade intermédiaire à haut risque, ayant déjà subi une intervention chirurgicale mais présentant encore des traces d'ADN cancéreux dans le sang.

Le comité indépendant, chargé de superviser la sécurité et l’intégrité de l’essai, a identifié un “déséquilibre numérique” en termes de survie globale entre les groupes de patients participant à l’étude. Il a estimé que la poursuite de l’essai avait peu de chances de démontrer l’efficacité du vaccin.

Les patients participant à l’étude avaient reçu au moins trois mois de chimiothérapie standard avant d’être randomisés pour recevoir le vaccin anticancéreux individualisé de BioNTech ou pour être placés en surveillance attentive, conformément au protocole de l’étude.

Le fabricant allemand de vaccins, qui s'est associé à Genentech ( ROPC.S , filiale de Roche) pour ce vaccin anticancéreux à base d'ARNm, a déclaré que sa décision d'abandonner cette étude n'aurait aucune incidence sur son autre essai clinique portant sur des patients atteints d'un cancer du pancréas. Les résultats de cette étude sont attendus en 2031.

L'échec de BioNTech intervient quelques jours après que Merck MRK.N et Moderna MRNA.O ont annoncé que leur vaccin à ARNm avait contribué à prévenir la récidive et la propagation du mélanome dans le cadre d’un essai portant sur plus de 1.000 patients, dont les tumeurs avaient été retirées chirurgicalement mais qui présentaient un risque élevé de récidive.

Le vaccin de BioNTech, l’autogène cevumeran, est personnalisé afin de transmettre des instructions qui apprennent au système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales spécifiques de chaque patient. Le vaccin Merck-Moderna est quant à lui conçu de manière similaire pour cibler les mutations propres à la tumeur de chaque patient.

BioNTech développe également d’autres traitements anticancéreux à base d’ARNm, notamment le BNT113 pour le cancer de la tête et du cou. Les données intermédiaires de cette étude sont attendues dans le courant de l’année.

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